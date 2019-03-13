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  • 13.03.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 18:19

İtalyan gazeteciden bomba itiraf: Avrupa'da 'yi eleştirmek para ediyor

’nın (AGI) muhabiri : Avrupa’da, Türkiye’yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır.

İtalyan gazeteciden bomba itiraf
Her fırsatta "demokrasi ve insan hakları" bahanesiyle ve " ekonomisi çöküyor" yalanıyla algı operasyonu yapan Avrupa merkezli gazetelerin ne denli organize ve manipülatif çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi.

"TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRMEK PARA EDİYOR"
'nın (AGI) Türkiye muhabiri 'da yürütülen Türkiye ve Erdoğan karşıtı kampanyayı itiraf etti. Avrupa'nın Türkiye hakkındaki gerçekleri görmezden gelmek istediği ve manipülatif haberlerle algı operasyonu yapmak istediği, İtalyan gazeteci Didonna'nın sözleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

"Avrupa'da, Türkiye'yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır. Örneğin burada, Avrupa ülkelerinin hiç birinde görmediğim, mülteciler için en iyi entegrasyon sistemi var. Ama bunu yazamazsınız, çünkü satmaz ve kimse de okumak istemez." dedi.



İtalyan gazeteci Giuseppe Didonna, Sivas'ta İtalya'ya kurt saldırılarında kullanılmak üzere ihraç edilen kangallarla ilgili bir haber üzerinde çalışıyor.

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