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ceza

Helikopterli ceza
'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takmadığı helikopterden tespit edilen ve ceza kesilen 33 yaşındaki Gamze Funda Yadsan'a işlem yapıldı. Yadsan, polisin "Hanımefendi, emniyet kemeriniz takılı değil. trafik uygulamasına takıldınız ve kemer kullanmadığınız görüntülerde tespit edildi" demesi üzerine çok şaşırdı. Otomobilden inen genç kadın havadaki helikopteri görmeye çalıştı.

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