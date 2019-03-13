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  • 13.03.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 17:35

'li milletvekili ve 'den askere provokasyon

Görüntüler Suruç'tan... 'nın siyasi uzantısı 'nin milletvekilleri ve , uygulama noktasında jandarmayı provoke etti. Milletvekilliklerini kullanarak önce kışkırtıcı sözlerle ardından PKK şarkıları çalarak askerlere güçlük çıkardılar ve provoke etmeye çalıştılar. Komutan, "Konuşmalarına dikkat et. Milletvekili olabilirsin ancak yüce devletimizin görevlisine bu şekilde konuşamazsın. Milletvekili olman senin burada kabalık yapmanı gerektirmez." diyerek HDP'li vekillere sert çıktı.

'nın siyasi uzantısı olan , seçim çalışmaları sırasında güvenlik güçlerini provoke etmeye çalışıyor. 'nın Suruç ilçesinden geçen konvoyu durduran jandarma'ya HDP'li vekiller güçlük çıkarttı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ŞARKI
HDP'li vekiller ve 'nün de içinde bulunduğu HDP konvoyu 'ta kimlik kontrolü için durduruldu. Mehmetçikler HDP'li vekillerin yola devam edebileceğini söyledi ancak milletvekilleri askerlere zorluk çıkardı.

PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Şarkıyı kapatmak için direnen araçtakiler jandarmayı zorlamaya, provoke etmeye devam etti. Milletvekilleri uygulama noktasını terk etmeyerek, zorluk çıkardı. Jandarma ekiplerini sinirlendirmek için son ses PKK müziği açan vekillerin, bu hareketi ise bardağı taşırdı.

"MİLLETVEKİLİ OLABİLİRSİN..."
Mehmetçik HDP'li milletvekiline "Konuşmalarına dikkat et. Milletvekili olabilirsin ancak yüce devletimizin görevlisine bu şekilde konuşamazsın. Milletvekili olman senin burada kabalık yapmanı gerektirmez. Ben burada sana devam et diyorum sen karışıklık çıkartmaya çalışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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