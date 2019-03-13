Bahçeli: Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor

Çankırı'da vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bekayı inkar ediyorlar. Bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor. Türk Milleti bekasıyla vardır, var olacaktır" dedi.

Bahçeli, "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir" diye konuştu.