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  • 13.03.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 19:24

Bahçeli: Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor

'da vatandaşlara hitap eden Genel Başkanı , "Bekayı inkar ediyorlar." dedi.

Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor?

'da vatandaşlara hitap eden Genel Başkanı , "Bekayı inkar ediyorlar. Bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor. Türk Milleti bekasıyla vardır, var olacaktır" dedi.

Bahçeli, "Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir" diye konuştu.

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