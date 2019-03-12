Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılarının ardından güvenliğin sağlanması için Rusya ile birlikte ortak devriye çalışmasının planlandığını, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklarken "İdlib'te Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir" ifadelerini konuştu.



Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz'dan beri 15 bin 621 personel ihraç edildi, 6486 kişinin soruşturması sürüyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Hazırlık tamamlandı, yeri zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılacak. Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte.

S-400 AÇIKLAMASI

Temmuz ayında teslimi, ekim sonu itibariyle kurulması planlanıyor. Bir aksaklık yok.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Çalışmalar sürüyor. Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi ön görülmektedir.