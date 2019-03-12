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  • 12.03.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 17:11

'ndan flaş açıklaması

Son dakika haberine göre , sınır ötesine yapılması planlanan operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hazırlıklar tamamlandı. Yeri geldiğinde gerekli adımlar atılacak." denildi.

yetkilileri, terör örgütü 'nın Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılarının ardından güvenliğin sağlanması için ile birlikte ortak devriye çalışmasının planlandığını, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklarken "İdlib'te Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir" ifadelerini konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz'dan beri 15 bin 621 personel ihraç edildi, 6486 kişinin soruşturması sürüyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON
Hazırlık tamamlandı, yeri zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılacak. Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte.

S-400 AÇIKLAMASI
Temmuz ayında teslimi, ekim sonu itibariyle kurulması planlanıyor. Bir aksaklık yok.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ
Çalışmalar sürüyor. Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi ön görülmektedir.

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