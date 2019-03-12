Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.03.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 07:41

’da şafak vakti narkotik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek olduğu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da narkotik operasyonu

'da Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor.

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adreslerde aramalar sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri