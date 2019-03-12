İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor.
ÖZEL HAREKAT DA KATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adreslerde aramalar sürüyor.
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek olduğu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor.
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