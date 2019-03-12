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  • 12.03.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 17:27

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın kabulünün 98'nci yılı dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı paylaşımı

Bakan , 'nın kabulünün 98. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda "O ruh, hala bu ülkenin en büyük teminatıdır." dedi.

Bakan Albayrak mesajında, "Akif'in esaret nedir bilmeyen Türk milletinin bağımsızlık iradesini nakşettiği İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimizde kabulünün 98. yılında milli şairimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O ruh, hala bu ülkenin en büyük teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

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