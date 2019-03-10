Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 04.00 sıralarından Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Kayseri yönüne giden Senati Ayboğan (56) yönetimindeki 38 JV 552 plakalı kamyon, bir anda kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçip, Sivas'tan Adana yönüne giden Mustafa Tenlik'in (33) kullandığı 58 NH 501 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Senati Ayboğan öldü, oğlu Ferhat Ayboğan (34) ile otobüste bulunan Ertan Özdemir (45) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otobüs sürücüsü Mustafa Tenlik'i, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Son dakika... Kayseri'de feci kaza! Kamyon yolcu otobüsüne çarptı
Son dakika haberi... Kayseri'de sabah saatlerinde gerçekleşen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, karşı şeritteki yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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