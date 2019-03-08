AHaber CANLI YAYIN



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.



Erdoğan'la sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin seçim şarkısı 'Nereden Nereye'ye eşlik etti.







Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Urfa, Şanlıurfa, ilmin, irfanın, medeniyetin şehri İstanbul. Gönlü hep güzelden yana olan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum Urfa. Tüm ilçelerini selamlıyorum Urfa. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum.



Rabbim bu toprakların insanlarına sesin en güzelini, estetiğin en incesini, yüreğin en yangınını vermiş. 31 Mart'tan sonra yol arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız. Şanlıurfa'nın geleceğine kast edenlere inat el ele kol kola hedefimize yürüyeceğiz.



BU SIRADAN BİR OLAY DEĞİL...

Urfa, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta memleket işi gönüş işi diyor muyuz? İşte kardeşlerim biz Urfa'yı sadece büyük bir aşkla sevmekle kalmadık. 17 yılda Şanlıurfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu sıradan bir olay değil. Eğitimde 11770 adet yeni derslik yaptık. Harran Üniversitesini yeni fakülterle büyüterek 25 bin öğrencisi olan bir eğitim kurumu haline getirdik.

YAKINDA AÇILACAK

Şanlıurfa'ya bin 775 yataklı 89 adet tesisi kazandırdık. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor. İmar Barışı ile 160.000 vatandaşımızın sorununu çözdük.



MARDİN'DE HIZLI TRENİN NE İŞİ VAR DEMİŞ

Dün Mardin'de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı "Mardin'de hızlı trenin ne işi var" demiş.

Aynı SP gibi. Yani Saadet… Onun başındaki zat da "trenin Sivas'ta ne işi var" demişti.



Yıllar yılı CHP, yapılan herşeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a her şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Ne oldu Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz?

Kardeşlerim GAP'ın en önemli ayağı Şanlıurfa'dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli'ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12'lik indirimi devam ettiriyoruz.