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  • Son Güncelleme: 08.03.2019 14:57

Başkan Erdoğan'dan ’a taziye telefonu

, Mutafyan’ın vefatı nedeniyle ’ı arayarak taziyelerini iletti.

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