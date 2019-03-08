Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.