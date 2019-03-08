Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.