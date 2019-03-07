Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ''Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.
Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekâtı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ''Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.
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