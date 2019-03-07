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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 14:53

Son dakika! Kuzey 'a hava harekâtı

'ndan yapılan açıklamaya göre, '' kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.

Kuzey Irak'a hava harekâtı

'ndan yapılan açıklamaya göre, '' kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.

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