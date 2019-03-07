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  • 07.03.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 11:09

'nun değil u'nun listesi

ler öncesi 'de kazan kaynamaya devam ederken; eş, dost, akraba isimlerle dolu listeler ortalığı karıştırmayı sürdürüyor. 3 büyük kentte ilan edilen aday isimlerin çoğunda 'nun eşi u'nun parmağı olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım'ın yeğenleri CHP’yi karıştırdı

'de eş, dost, akraba kontenjanından isimlerle doldurulan belediye başkan adayları ve meclis üyelikleri listesine 'nun eşi u damgasını vurdu. CHP'nin 3 büyük kentte ilan ettiği adayların büyük bölümünün Selvi Hanım'ın isteği ve oluru ile listelere yazıldığı iddia ediliyor. Selvi Kılıçdaroğlu'nun İzmir Bayraklı adayı yaptırdığı yeğenlerinden ile çektirdiği fotoğraf CHP'de elden ele dolaşıyor. İzmir'in gökdelenler bölgesi Bayraklı'ya aileden birini aday yaptıran Selvi Kılıçdaroğlu'nun bir diğer yeğeni Müslim Tekin'i Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yakın arkadaşı Nurhayat Kaya'yı ise Narlıdere'de meclis üyesi listesine yazdırdığı öğrenildi.

RAMİZ DAYILI GÖNDERME
Selvi Hanım'ın kontenjanından Bayraklı Belediye Başkan adayı olan Serdal Sandal, aileden biri olduğunu saklamıyor. Sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu le çektirdiği fotoğrafı paylaşan Sandal'ın sürpriz bir şekilde belediye başkan adayı ilan edilmesinde Kılıçdaroğlu ailesine yakınlığının etkili olduğu belirtiliyor. Selvi Hanım'ın yeğeni Sandal ile çektirdiği fotoğrafı birbirlerine yollayan CHP'liler, sanatçı Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin sözleriyle parti yönetimini eleştirdi. Fotoğrafın altına Ramiz Dayı'nın "Senin yerinden oynatamayacağın taşlar var ama benim yok yeğen" sözünü yazan CHP'liler "Partide liyakat kalmadı. Genel Başkanla hemşerilik ve akrabalık bağı olan kim varsa biri yerlere aday yapıldı" iddiasında bulundu.

Takvim.com.tr

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