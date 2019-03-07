Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AAEditör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP-İYİ Parti ittifakı ile ilgili konuşan Fuat Oktay, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu." dedi.

-"İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?"

-"(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."

Ayrıntılar gelecek...