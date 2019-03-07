Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.03.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 10:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili flaş açıklama

, "S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz." dedi. Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili de açıklama yapan Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız." diye konuştu.

S-400'lerin teslimatıyla ilgili flaş açıklama

, AAEditör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parti ittifakı ile ilgili konuşan Fuat Oktay, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde ' de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu." dedi.

-"İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?"

-"(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."

Ayrıntılar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar