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  • 07.03.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 18:55

'dan kritik kararı! 'lı terörist...

'da tutuklu bulunan terör örgütü üyesi 'ın 'ye iade edilmesine karar verildi.

Azerbaycan'dan kritik Türkiye kararı! PKK'lı terörist...

Bakü , tebligatı üzerine Türk vatandaşı 'ın (29) ülkesine iade kararı görüşüldü. Duruşmada, terörist Özgür Duman'ın 'ye iade edilmesi karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından hakkında arama kararı bulunan Duman, Türkiye'den Gürcistan'a kaçtı. Türkiye'nin uluslararası arama kararı çıkartmasından sonra 'a geçen Duman, Azerbaycan Devlet Göçmenlik Bürosuna başvurdu. Belgelerini kaybettiğini belirten PKK'lı Duman, Suriyevatandaşı olduğunu söyledi.

Araştırmalar sonucu yalan söylediği ve PKK üyesi olduğu anlaşılan Duman için yargı süreci başlatılmıştı.

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