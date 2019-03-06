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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 09:20

'da feci ! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Kula'da bir yolcu otobüsü seyir halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. sonrası otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Uşak-İzmir kara yolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınında meydana gelen trafik sında, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı yolcu otobüsü, Halil Zeybek idaresindeki 45 N 9998 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevkedildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Çevre ilçelerdeki hastanelere sevkedilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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