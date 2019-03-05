8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bugün Türkiye'nin belli sahalarda kendini kanıtlamış önde gelen isimleri 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' panelinde bir araya geliyor. Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda Çırağan Palace İstanbul'da düzenlenen etkinlik, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ve Sabah & Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başlayacak.
- Güncel
- 05.03.2019
- Gazete
Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları
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