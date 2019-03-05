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Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları
8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bugün 'nin belli sahalarda kendini kanıtlamış önde gelen isimleri 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' panelinde bir araya geliyor. Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda Çırağan Palace İstanbul'da düzenlenen etkinlik, KADEM Başkan Yardımcısı Bayraktar'ın ve Sabah & Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başlayacak.

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