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Dönemin Başkanı ’ın İzmit ziyaretinde sevdiği ‘' büyüdü

Başkanı ’ın, ’nin ardından İzmit’i ziyaret ettiği sırada kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla tanınan ‘’, üniversiteye hazırlanıyor.

O bebek büyüdü
17 Ağustos 1999'daki 'nin ardından İzmit'i ziyaret eden eski Başkanı Bill 'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın "Erkan bebek" olarak tanıdığı 20 yaşındaki Erkan Işık, bu yıl üniversite sınavına girerek insan kaynakları yönetimi veya basın-yayın bölümünü kazanmayı hedefliyor.



Hacı ve Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Işık, boş zamanlarında, çiğ köfte salonu işleten babasına yardımcı oluyor. Clinton'ın burnunu sıktığı zaman 6 aylık olduğunu aktaran Işık, "Bu olayı 6-7 yaşlarımda ailemden öğrendim. Clinton ile en son 2010'da İstanbul'u ziyarete geldiğinde görüştüm. Çok özel bir duyguydu. Ancak şimdi eğitimim için çalışıyorum. Üniversite çok önemli" dedi.




Erkan Işık, boş zamanlarında ailesinin dükkanında çalışıyor.

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