

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi teöristlere adeta kuçak açtı. "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" dedi. Bugün gelen haber ise Bay Kemal'in söylediklerini boşa çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada teröristler tarafından Tel Rıfat'tan açılan taciz ateşine karşılık verildiğini duyurdu. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na "onca şehit var utanmaz herif" diyerek tepkilerini gösterdiler.



İŞTE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan açılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyi büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da terör örgütleri kalıntıları az da olsa varlıklarını sürdürüyor.

TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Tel Rıfat'taki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

DÜN BAY KEMAL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı programda Türkiye'nin beka sorunuyla ilgili; "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" demişti.

"BEKA SORUNU YOK BİZE SALDIRMAZLAR"

Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza attı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, "YPG bizi mi vuracak" diyerek ABD'nin desteklediği teröristlere kol kanat gereken Kılıçdaroğlu'na "onca şehit var utanmaz herif" diyerek tepki gösterdi..

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'' DEDİ

Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG'ye kol kanat gererek "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, "Türkiye'de beka sorunu yok" diyerek işi sulandıranlara böyle tepki göstermişti:

"Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip de ele alamayız. Yerelde de beka sorunu söz konusudur. Yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır. Onu hafife alamayız. Birileri sulandırarak, bizim beka sorunu diye baktığımız Doğuda, Suriye sınırında YPG/PYD, PKK ile verdiğimiz mücadele beka sorunu değil midir? 15 Temmuz'da yaşanılanları ya unuttular ya da unutturmak istiyorlar. Güneydoğu'daki şehirlerimizde PKK'lıların kazdığı çukurları nereye saklayacaksınız? Nasıl unutturacaksınız bize bunları?"