Ukrayna'da bir sirkte tulunan Nathan, Luca, Charlie ve Kai isimli üç dişi aslan kardeş, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Aslanlar, dünyanın 124 ülkesine kargo hizmet sağlayan THY'nin Turkish Cargo'su tarafından Güney Afrika'daki doğal yaşam alanlarına ulaştırıldı. Uçuş boyunca hayvanlara bakıcıları, veterinerler ve uzman sertifikalı Turkish Cargo personeli de eşlik etti. Tam 9 bin kilometrelik uçuşla Kragga Kamma Doğal Parkı'na ulaşan 4 kardeş, özgürlüklerine kavuştu.

Turkish Cargo sirklerdeki 4 aslanı Kiev'den Afrika'ya uçurdu. Zavallı hayvanları doğal yaşam alanlarına kavuşturdu.