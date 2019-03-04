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'da bir sirkte tulunan üç dişi aslan kardeş, hayvanseverler tarafından kurtarıldı

sirklerdeki 4 aslanı Kiev’den Afrika’ya uçurdu. Zavallı hayvanları doğal yaşam alanlarına kavuşturdu.

Uçtu uçtu aslan uçtu

'da bir sirkte tulunan Nathan, Luca, Charlie ve Kai isimli üç dişi aslan kardeş, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Aslanlar, dünyanın 124 ülkesine kargo hizmet sağlayan 'nin 'su tarafından 'daki doğal yaşam alanlarına ulaştırıldı. Uçuş boyunca hayvanlara bakıcıları, veterinerler ve uzman sertifikalı Turkish Cargo personeli de eşlik etti. Tam 9 bin kilometrelik uçuşla Kragga Kamma Doğal Parkı'na ulaşan 4 kardeş, özgürlüklerine kavuştu.

Turkish Cargo sirklerdeki 4 aslanı Kiev'den Afrika'ya uçurdu. Zavallı hayvanları doğal yaşam alanlarına kavuşturdu.

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