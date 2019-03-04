İçişleri duyurdu: Şubat ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

314 BİN 590 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 314 bin 590 olduğunu açıklayan Çataklı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin ise "Son 1 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ton 422 kilogram eroin, 10 ton 202 kliogram esrar ve 846 kilogram kokain ele geçirildi" dedi.

4 BİN 676 BYLOCK KULLANICISI TESPİT EDİLDİ

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Gözaltına alınanların 30 bin 709'u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı."