Başkan Erdoğan'dan Bartın Valiliği'ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Sinan Güner tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan birliklere mesaj gönderen Erdoğan, tatbikat dolayısıyla başarı dileklerini iletti.
Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.