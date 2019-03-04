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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 21:22

Başkan Erdoğan'dan Bartın Valiliği'ne ziyaret

Başkan , Bartın Valiliğini ziyaret etti.  Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başkan Erdoğan'dan Bartın Valiliği'ne ziyaret

Başkan , Bartın Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Sinan Güner tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan birliklere mesaj gönderen Erdoğan, tatbikat dolayısıyla başarı dileklerini iletti.

Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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