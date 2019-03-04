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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 12:26

Bakan Çavuşoğlu'ndan bazı ülkelere tepki: Bunlar mı 'e sahip çıkacak

'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan , "'den korkan ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı Müslüman ülkeler var. Bunlar mı 'e sahip çıkacaklar?" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'den bazı Müslüman ülkelere tepki!

, 'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Ekonomik saldırılarda bile istikrarımızı bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisini aldığımızı gördük.

FİLİSTİN MESELESİ
gibi kutsal davalarımıza biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Amerika'dan, 'den korkan ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük."

TERÖRLE MÜCADELE
Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz.

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