Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) "Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak." dedi.
Bakan Akar, "Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.
Bakan Akar'dan flaş açıklama! "Hazırlıklar tamam, gereği yapılacak"
Akar: (Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri) Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) "Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak." dedi.
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