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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 19:57

Bakan Akar'dan flaş açıklama! "Hazırlıklar tamam, gereği yapılacak"

Akar: ( ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri) Hazırlıklarımızı yaptık. talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız."

Hazırlıklar tamam, gereği yapılacak

Milli Savunma Bakanı , ( ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) "Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak." dedi.

Bakan Akar, "Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.

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