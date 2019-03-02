Kılıçdaroğlu'nu terleten soru

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için kendisine yakın isimleri aday gösterdi. Partililer isyan etti. İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle ittifak yapan CHP lideri, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de ittifakta birleşti. Bu durum, tepkileri beraberinde getirdi. HDP ile ittifak pazarlığı yapan Kılıçdaroğlu, önceki gün Bursa'ya gitti. Vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun yanına giden M.A. adlı genç, "CHP, nasıl oluyor da HDP ile iş birliği yapıyor" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, soruya doğru dürüst cevap veremedi. CHP lideri, "İYİ Parti ile iş birliği yaptık. Saadet Partisi ile de dirsek temasımız var. Bunu da kamuoyuna deklare ettik. Bak şunu söyleyeyim sandıkta ittifaka gidiyoruz. Bu ülkede her seçmenin oyunu istiyoruz" demekle yetindi. Kılıçdaroğlu'nun cevabı vatandaşları tatmin etmedi. Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruya doğru dürüst bir cevap alamadığını söyleyen M.A., "Ben vatanımı seven biriyim, bayrağıma bağlıyım. O yüzden benim gözümde HDP neyse bu saatten sonda CHP'de odur" dedi.