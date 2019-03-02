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Darbeci Öztürk tehdit etti

Darbeci Öztürk tehdit etti
FETÖ darbe girişiminin 1 numaralı asker sanığı sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi cuntacı , örgütün inkar taktiğini seçti. ve darbe bağlantısını inkar etti. Diğer örgüt üyelerinin işkence yalanını izledi. Öztürk, duruşmada gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğünü öne sürerek, "Bunların hesabını soracağız" diye tehdit etti. Şehit yakınları, Öztürk'e tepki gösterdi.

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