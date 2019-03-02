Darbeci Öztürk tehdit etti

FETÖ darbe girişiminin 1 numaralı asker sanığı sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi cuntacı Akın Öztürk, örgütün inkar taktiğini seçti. FETÖ ve darbe bağlantısını inkar etti. Diğer örgüt üyelerinin işkence yalanını izledi. Öztürk, duruşmada gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğünü öne sürerek, "Bunların hesabını soracağız" diye tehdit etti. Şehit yakınları, Öztürk'e tepki gösterdi.
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