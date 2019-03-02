Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.03.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 10:07

'nin 'su fiyatı' çıkmazı! da gibi bilemedi

Geçtiğimiz günlerde projelerini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , suyun fiyatını yüzde 50 düşüreceğini iddia ederken büyük bir gafa imza attı. Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin suyun metreküp fiyatını sorması üzerine cevabı bilemedi. İmamoğlu'nun bu halleri Genel Başkanı Kemal 'nun 10 yıl önceki açıklamalarını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu da aynı soruya cevap verememişti. İşte CHP'nin projelerinin ne kadar hayal ürünü olduğunu gösteren açıklamaları...

'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul adayı olan , başkan seçildiği takdirde su fiyatlarını ucuzlatacağını ifade etmişti. Beton Ekrem İstanbul'daki suyun metreküp fiyatından tıpkı 10 yıl önce genel başkanı gibi habersiz olduğu ortaya çıktı.

10 YIL SONRA YİNE AYNI YANIT
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2009 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu gibi İstanbul'da suyun metreküp fiyatından habersiz olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu önceki gün kendisine yöneltilen bu yöndeki soruyu sadece geçiştirmekle yetindi. Kılıçdaroğlu da 2009 yılında başkan adayı olduğunda aynı soru yöneltildiğinde aynı yolu seçmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN ERZURUM'DAN YANIT VERDİ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da bulunan İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için, ' 'İstanbul'da, Ankara'da eğer biz belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız' diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, sendeydi. Suyu ucuzlattın mı?' diyerek tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'nin 'su fiyatı' çıkmazı! Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu gibi bilemedi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar