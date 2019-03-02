CHP'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiği takdirde su fiyatlarını ucuzlatacağını ifade etmişti. Beton Ekrem İstanbul'daki suyun metreküp fiyatından tıpkı 10 yıl önce genel başkanı Kılıçdaroğlu gibi habersiz olduğu ortaya çıktı.



10 YIL SONRA YİNE AYNI YANIT

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2009 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu gibi İstanbul'da suyun metreküp fiyatından habersiz olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu önceki gün kendisine yöneltilen bu yöndeki soruyu sadece geçiştirmekle yetindi. Kılıçdaroğlu da 2009 yılında başkan adayı olduğunda aynı soru yöneltildiğinde aynı yolu seçmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN ERZURUM'DAN YANIT VERDİ

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da bulunan İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için, 'Bay Kemal 'İstanbul'da, Ankara'da eğer biz belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız' diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, Muğla sendeydi. Suyu ucuzlattın mı?' diyerek tepki gösterdi.