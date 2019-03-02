İstanbul'dan insanlık haberi geldi. Mustafa adlı bir yolcu, Levent'te taksi şoförü Zafer Hasırcıoğlu'nun aracına bindi. Yolcu, 4 bin liralık telefonunu araçta unutup Beşiktaş'ta taksiden indi. Bir süre sonra taksici, aracın arka koltuğunda şarjı bitmiş bir telefon olduğunu fark etti. Hasırcıoğlu, sahibini bulmak için telefonu önce şarj etti.
Ardından telefonun şifresini kırarak sahibine ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da GSM operatörüne gitti. Burada SİM kartın yedeklendiği belirlendi. Taksici, 15 günlük uğraşın ardından telefonun sahibi Mustafa ile iletişime geçti. Taksici, telefonu sahibine teslim etti. Telefonuna kavuşan Mustafa, "Çok şaşkınım. umudumu kesmiştim. Ancak, amcamız uzun süredir beni bulmak için uğraşmış. Bu kadar iyi insanların var olması beni çok mutlu etti" dedi.
BARIŞ SAVAŞ
Ardından telefonun şifresini kırarak sahibine ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da GSM operatörüne gitti. Burada SİM kartın yedeklendiği belirlendi. Taksici, 15 günlük uğraşın ardından telefonun sahibi Mustafa ile iletişime geçti. Taksici, telefonu sahibine teslim etti. Telefonuna kavuşan Mustafa, "Çok şaşkınım. umudumu kesmiştim. Ancak, amcamız uzun süredir beni bulmak için uğraşmış. Bu kadar iyi insanların var olması beni çok mutlu etti" dedi.
BARIŞ SAVAŞ
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