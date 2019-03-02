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a yol vermeyen konuştu!

Maganda konuştu!
Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde 'da yaşandı. ın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, toplam 1326 lira para cezası kesildi. Polise ifade veren M.E.Y'nin aracın patronuna ait olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinde, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim. Ambulansın içini gözle kontrol ettim. Sadece şoför olduğunu gördüm. Ambulans sürücüsü bana el kol hareketi yaptı. Bir süre onun önünde gidip daha sonra ondan uzaklaştım" dedi.

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