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Tam saha gözaltı

Bir savcı skandalı... Çermik Başsavcısı Mehmet , halı sahada maç yapan 14 öğretmenin sahayı terk etmesini istedi. ‘Hayır’ cevabı alan Kıran, hepsini gözaltına aldırdı.

Tam saha gözaltı
'ın Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşanan olayda, akşam maç saatinde halı sahaya girince olanlar oldu. Saatleri karıştırıp 1 saat erken gelen savcının da aralarında bulunduğu takım, 10-11 saatleri arasında olan rezervasyonlarına rağmen erken maç yapmak isteyince, öğretmenlerle arasında tartışma yaşandı. Halı saha yetkilisinin müdahalesinden sonra sahadan çıkarılan savcı ise emniyet ekiplerini çağırarak, sahadaki öğretmenlere kimlik tespiti yaptırdı. Maç esnasında kimlikleri yanından olmadığı için öğretmenler gözaltına alınarak, şubeye götürülüp, 1 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldı. , skandal savcıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanı Ziya Selçuk hesabından yaptığı açıklamada,"Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada da savcıya tepkiler vardı.



Twitter Yorumları:
Yazıklar olsun sana. Bu ülkenin gücünü öğretmenlerde kullanan ezik adam.
HSK savcı görünümlü adamın hukukla olan ilişkisini kesmeli.
Savcı 'a gel bakalım. Sahada bekliyoruz seni.
Bu savcı utanmadan kendini savunur.
Bunun gibiler yüzünden adalet sorunu yaşıyoruz.

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