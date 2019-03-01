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  • 01.03.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 18:51

'nün firari yurt müdürü yakalandı

'da soruşturması kapsamında aranan, örgüte ait yurtta müdürlük yaptığı ve kaydı bulunduğu iddia edilen 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ'nün firari yurt müdürü yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan İ.D. isimli şüpheli, 'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüte ait Çarşamba ilçesinde öğrenci yurdu müdürlüğü görevinde bulunup kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D., 'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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