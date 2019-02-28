Son dakika gelişmesine göre, Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.
Son dakika... Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü
Son dakika... Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.
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