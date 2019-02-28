Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.02.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 18:59

Son dakika... , ile 'deki son gelişmeleri görüştü

Son dakika... , ile 'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve konularında telefonda görüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar