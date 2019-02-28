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okulunu fonluyor

FETÖ okulunu Belçika fonluyor
Ankara'da tutuklanan 'nün yapılanmasındaki kilit ismi Hüseyin Şahin, aleyhine 80 milyon dolarlık dava açan "Cascade Investments" adlı paravan şirketin örgüt tarafından kurulduğunu itiraf etti. Şüpheli Şahin, Belçika'da faaliyet gösteren "Ecol Des Etoiel" adlı örgüte ait okulun tüm masraflarının da Belçika devleti tarafından karşılandığını söyledi.

YÜKSEL TEMEL

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