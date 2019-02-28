FETÖ okulunu Belçika fonluyor

Ankara'da tutuklanan FETÖ'nün Belçika yapılanmasındaki kilit ismi Hüseyin Şahin, Türkiye aleyhine 80 milyon dolarlık dava açan "Cascade Investments" adlı paravan şirketin örgüt tarafından kurulduğunu itiraf etti. Şüpheli Şahin, Belçika'da faaliyet gösteren "Ecol Des Etoiel" adlı örgüte ait okulun tüm masraflarının da Belçika devleti tarafından karşılandığını söyledi.
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YÜKSEL TEMEL
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