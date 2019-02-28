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  • 28.02.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 21:43

'de milyarlarca metreküp doğalgaz bulundu

Rum yönetimi, 10. parselde yapılan araştırmalarda 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Kritik gelişme! Milyarlarca metreküp doğalgaz bulundu

Açıklama Yorgos Lakkotropis ile sondajı yürüten Amerikan Exxonmobil Başkan yardımcısı Tristan Asprey'den geldi. 141 ile 226 milyar metreküp arasında olarak açıklanan doğalgaz rezervi, Türk tarafına ait parsellerle çakışmayan 10'uncu parselde keşfedildi.

Rum Enerji Bakan Lakkotropis, Amerikan-Katar ortaklığında gerçekleşen sondajda keşfedilen rezervin keşfinin tek yanlı ilan edilmiş Rum parsellerindeki potansiyeli gösterdiğini söyledi.

Söz konusu rezerv, daha önce Afrodit adlı 12. parselde keşfedilen 128 milyar metreküplük rezervden daha büyük oluşuyla Kıbrıs'ta şimdiye kadar bulunan en büyük rezerv olma özelliği taşıyor.

Exxonmobil şirketi parselin gerçek potansiyelini belirlemek için önümüzdeki aylarda doğrulama çalışmaları yapılacağını belirterek miktarın cesaret verici olduğunu açıkladı.

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