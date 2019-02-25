Sinop'ta vatandaşlar CHP'li belediyeye karşı isyan bayrağı açtı. Sinop'un Gerze ilçesinde seyahat özgürlüklerinin kısıtlandığını ifade eden vatandaşlar CHP'li Belediyenin tek bir firmaya muhtaç etmesine tepki gösterdi.

Yolcu taşımacılığı için kooperatif kuran ve ilk etapta gerekli izinleri alan şoförler halkın daha konforlu seyahat etmeleri hem de tekelleşmenin önündeki zincirleri kırmak için harekete geçti. Rekabet ortamının artması vatandaşa daha kaliteli hizmeti getirecek ve seyahat ücretini de düşürme yolunda önemli bir adım olacaktı.

ÖNCE İZİN VERİLDİ SONRA OLMAZ DENİLDİ

Gerze'nin her geçen gün göç aldığını ve nüfusun arttığını ifade eden vatandaşlar CHP'li belediyenin seçme hakkını ellerinden aldıklarını söyledi. Yıllardır Gerze'de taş üstüne taş koyulmadığını, kaldırım belediyeciliği yapıldığını anlatan vatandaşlar belediyeye adeta ateş püskürdü. Gerze Kooperatif Başkanı Ajnan Küçük, belediyenin kendilerini mağdur ettiklerini söyledi.

"ÇOK MAĞDUR OLDUK"

Kooperatifi kurduğunda Gerze Belediyesi'nin onay verdiğini daha sonra iptal ettiğini ifade eden Küçük, "Kooperatifin adresi kurulduğunda Gerze'de idi. Daha sonra il trafik komisyon kararı ile Gerze'den Sinop merkeze aldılar. Çalışmamız için il trafik komisyonu izin verdi daha sonra kanun değişti belediyelere verildi. Yetkiyi belediyeden de uzun uğraşlar sonucu aldık yine kanun değişti tekrar il trafik komisyon kararı istendi onu da aldık tekrar değişti bu arada çok mağdur olduk" dedi.

Kendi duraklarını yaptıklarını söyleyen Gerze Kooperatif Başkanı, belediyenin tutarsız siyaseti yüzünden mağdur olduklarını iddia etti.

KENDİ YANDAŞLARINA İZİN VAR!

"CHP'li belediye Gerze halkını sadece tek firmaya teslim edip 35 kilometrelik yolu 8 liraya taşıttırıyor vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor" diyen Küçük şok bir iddiada da bulundu. Gerze Kooperatif Başkanı Küçük, belediyenin kendi yandaşı olanlara taşıma izni verdiğini öne sürdü.