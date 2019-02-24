Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan, Mabel Matiz'i telefonla arayarak başsağlığı mesajı iletti.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Mabel Matiz'i telefonla arayarak başsağlığı mesajı iletti.
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