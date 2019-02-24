Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.02.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 21:41

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'e taziye telefonu

Başkan , ünlü sanatçı 'i telefonla arayarak başsağlığı mesajı iletti.

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu

Ünlü sanatçı 'in 66 yaşındaki Gazisi babası Ali Karaca geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan, Mabel Matiz'i telefonla arayarak başsağlığı mesajı iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar