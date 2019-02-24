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’a kullanılmış otomobili ‘sıfır’ diye satan Çiftkurtlar’a şok

Savcı, şarkıcı ’a kullanılmış otomobili ‘sıfır’ diye satan Çifkurtlar’ın patronu ’in beraatını isteyen mütalaasını değiştirdi.

Çiftkurtlar’a şok
Ünlü şarkıcı 'a otomobilin sıfır olarak satılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. Duruşma savcısı otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında beraat istediği mütalaasını değiştirdi. Önceki duruşmada sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep eden savcı Enver Fatih Çimrin, 'nden gelen yazı ve belgeler üzerine esas hakkındaki görüşünün değiştiğini belirtti. Savcı değiştirdiği mütalaasında, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nün yazısına yer vererek aracın sıfırmış gibi beyan edilerek gümrükten girişinin yapıldığını, ancak daha sonra Gümrük ve Ticaret Müffetişlerinin incelemesi sonucunda aracın ikinci el olduğunun anlaşıldığının tespit edildiğini belirtti.




Mehmet Çelik savcının mütalaasını değiştirmesinden hoşlanmadı.

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