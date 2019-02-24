Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.02.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 11:14

Büyükşehirlerde bombalı eylem için görevlendirilen 3 terörist yakalandı!

Terör örgütü tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirilen 3 terörist, İstanbul, İzmir ve ’de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ile M.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, / terör örgütüne 2015 yılının temmuz ayı içerisinde katılım yapan ve örgüt tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği tespit edilen Hogir Van kod adlı S.D., Dersim Çewlik kod adlı B.B. ve Kendal Azadi kod adlı M.K. isimli 3 teröristin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir, , ve İstanbul illerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar daha sonra Diyarbakır'a getirildi. Açıklamada, "Bahse konu şahıslardan, S.D. ve M.K. isimli şahıslar soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmış, B.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.




Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBüyükşehirlerde bombalı eylem için görevlendirilen 3 terörist yakalandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar