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  • Son Güncelleme: 23.02.2019 18:51

Nevşehir'de peribacaları yanında inşa edilen yıkıldı!

Nevşehir'in bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki yıkıldı. Bölgede şimdiye kadar otel inşaatı ile birlikte 12 yapı yıkılmış oldu.



Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 10'u daha önce yıkıldı. Göreme'de Aşk Vadisi mevkiinde bulunan çay bahçesi de bugün iş makinesiyle yıkıldı.

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