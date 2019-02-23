Başkan Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Başkan Erdoğan, özel bir TV kanalının canlı yayınında 31 Mart Yerel Seçimlerine ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Öncelikle tabii bu ortak yayın sebebiyle tüm halkıma en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün önce sabah tershane İstanbul ile adım attık. Şimdi Haliç kıyısında çok çok muhteşem bir proje 2020 kasım ayına kadar hayata geçecek. Bugün onun temel atma törenini gerçekleştirdik.





MEYDANLAR GAYET İYİ

Biz şu anda seçim kampanyası sebebiyle erken başladık. Erken başladığımız seçim kampanyasıyla birlikte gerçekten meydanlar iyi. Gün geçtikçe tabii ki vatandaşın özellikle verilen mesajları alması, verilen mesajlar üzerinden istikametini belirlemesi bir bunlar var. Bir de ideolojik formatlamayla siyaseti değerlendiren kesim var.

Benim aziz milletim diyoruz ki yapılan yatırımlarla, bu ülkeye en ufak yatırımı olmayan, kazanım sağlamayanların ideolojik formatlamasına benim halkım bu tuzağa düşmemeli. Bize hangi yerel yönetim ne kazandırdı diye bakılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de kimler kazandırdı bakılması gerekiyor.

Muğla'da önce Fethiye ilçesine uğradım, planda yoktu hemen haber gönderdim. Bodrum'da herhangi bir hazırlık yok, orada duvarın üzerine çıktık, toparlanmış olan Bodrumlu kardeşlerime seslenme fırsatı bulduk. Yoğun bir çalışmayla devam ediyoruz.

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