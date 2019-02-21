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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:03

'da ankesörlü telefon operasyonu: 25 gözaltı kararı

Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (),  /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'nde görevli 9'u muvazzaf,  25 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

TSK'da ankesörlü telefon operasyonu!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /'nin 'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 3 albay, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 9'u muvazzaf 16'sı meslekten ihraç ve 5'i emekli 25 asker hakkında yakalama kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 13 ilde ve 'de bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında 11 şüpheli yakalanırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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