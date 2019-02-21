Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da miting düzenledi. Denizli mitingi sonrası Manisa'ya helikopterle gelen Erdoğan, daha sonra karayoluyla miting alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belediye başkan adayları miting alanında minik mehteranlarla karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" müziği çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.

Manisa mitingi sonrası milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Manisa Valiliğine geçen Erdoğan, daha sonra otobüse binerek vatandaşları selamladı. Erdoğan vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıtırken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşlar otobüsle helikopter pistine giden Erdoğan'ı yol güzergahında takip etti. Erdoğan daha sonra helikopterle Manisa'dan ayrılarak İzmir'e hareket etti.