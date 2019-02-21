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  • 21.02.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:12

Minik mehteranlardan 'da Başkan Erdoğan'a konser

'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar Başkan 'a "" müziği çaldı. Öte yandan Erdoğan, Manisa mitingi sonrası vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıttı.

Minik mehteranlardan Başkan Erdoğan'a konser

Başkan , 'da miting düzenledi. mitingi sonrası Manisa'ya helikopterle gelen Erdoğan, daha sonra karayoluyla na geçti.

Erdoğan ve belediye başkan adayları miting alanında minik mehteranlarla karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "" müziği çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.

Manisa mitingi sonrası milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Manisa Valiliğine geçen Erdoğan, daha sonra otobüse binerek vatandaşları selamladı. Erdoğan vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıtırken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşlar otobüsle helikopter pistine giden Erdoğan'ı yol güzergahında takip etti. Erdoğan daha sonra helikopterle Manisa'dan ayrılarak 'e hareket etti.

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