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Deniz ulaşımına hava muhalefeti! Sis nedeniyle seferler iptal
Son dakika haberine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini sürdüren sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri yapılamıyor.
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