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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 07:03

Deniz ulaşımına hava muhalefeti! Sis nedeniyle seferler iptal

Son dakika haberine göre başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini sürdüren sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

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