Yerel seçime doğru CHP'de aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından ortalık fena karıştı. CHP'nin PM kararıyla Buca'da belediye başkan adayı yaptığı hatta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haftasonu aday tanıtım toplantısında İzmirlilere bizzat tanıttığı Suat Nezir isminin son anda geri çekilmesinin ardından gerginlik had safhaya çıktı. Nezir'in yerine Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel'e

yakınlığıyla tanınan Erhan Kılıç'ın aday yapılmasının ardından önceki akşam Buca İlçe Başkanlığı'nı basan Nezir taraftartarları dün de protestolarda bulundu. Nezir Ankara'da genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalışırken, kendisini destekleyenlerle Buca'dan aday adayı yapılan isimler arasında İlçe Başkanlığı'nda sert tartışmalar yaşandı. Taraflar zor sakin leştirilirken, Nezir'i destekleyenler Çankaya'daki İl Başkanlığı'nı da bastı.



'İHANET EDEMEM' DEDİ

Kapıyı zorlayan eylemcilerden daha sonra 5'i İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştürüldü. Bu görüşmenin ardından eylemcilerden biri İl Başkanlığı'nın duvarındaki bir TV'nin camını kırdı. Tartışmaların ortasında tarafları sakinleştirmeye çalışan Buca'nın eski Belediye Başkanı Ercan Tatı, aday belirleme şansının halen sürdüğünü, yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti. Tatı, "Buyurun gelin Buca sokaklarında teyamül yoklaması yapalım. Parasını ben karşılayacağım. Bu aday eğer o anketten çıkarsa, kerpeten ile tüm dişlerimi sökeceğim. Bizim amacımız parti yetkililerine verdiği sözü hatırlatmaktır" diye konuştu. Suat Nezir'in yakınları da başka birinin aday gösterilmesi halinde partiden istifa edeceklerini belirtti. Olayların büyüdüğü il başkanlığında Nezir destekçileri içeriye giremeyince kapıları yumrukladı. Suat Nezir'in ağabeyi Esat Nezir, kardeşinin parti tarafından kamuoyuna tanıtıldığını belirterek, "Son anda ne oldu ne bitti ki başkasının ismi veriliyor içeriye? İl başkanı saklanıyor, biri içeride diyor, diğeri yok diyor. İl başkanı çıkacak adam gibi açıklama yapacak" dedi.









OYUNU YAPAN 4 KİŞİ

Yönetimin istifasını isteyen Tahsin Sezgin ise 25 yıldır CHP'nin emektarı olduğunu ve Suat Nezir'e oyun yapıldığını öne sürerek "Oyunu yapanlar da Deniz Yücel, Veli Ağbaba, Tuncay Özkan ve Murat Bakan. Kesinlikle ve kesinlikle il yönetimi ile 3 tane milletvekilinin bu partiden ihraç edilmesini istiyoruz. Suat Nezir'in Buca'da aday gösterilmemesi durumunda, partiden istifa edeceğiz" diye konuştu.



NEZİR: ONURLU BİR ADAYDIM ONURSUZCA ÇEKTİLER!

Ankara'da Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalışan Suat Nezir, Erhan Kılıç'ın aday yapılmasının arka planını Yeni Asır'a anlattı. "Daha biten bir şey yok, maç daha yeni başladı. Onlar ilk yarıyı kazandı. Daha maçın ikinci yarısı var" diyen Nezir, "CHP'nin onurlu bir adayıydım. Onursuz, gurursuz bir şekilde adaylıktan çekildim. Burası CHP! Kabile devleti partisi değil" şeklinde konuştu. Nezir, sözlerini şöyle sürdürdü: Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan benden sağ kolu olan Mehmet Şakir Başak'ı Meclis üyeliğinde ilk sıralardan yazmamı ve başkan yardımcısı yapmamı istedi. Buca ile ilgisi olmayan ithal birini yazamayacağımı, Buca'ya ve Bucalılara ihanet edemeyeceğimi söyledim. Çok sinirlendi, 'Hesabını vereceksin' dedi.







'KUMPAS KURDULAR'

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve partinin ağır toplarından olan ve gözü hep İzmir'de olan Veli Ağbaba'nın adamlarını ve istediği kişileri yazmasını istediklerini kaydeden Nezir, "Dörtlü kumpas organizasyonu ile üstümü çizip, içki masasında arkadaşları olan Erhan Kılınç'ı aday yaptırdılar" dedi. Kumpas kurulduğunu ifade eden Nezir, "Benim adıma 'adaylıktan çekildi çok az bir süre kaldı' diyerek adımı değiştirip, kendi adamlarını yazmışlar. Benim ne bir böyle söylemim, ne de böyle bir yazılı evrak var. Bunun hesabını verecekler. Yaptıklarını sayın Kılıçdaroğlu'na telefonla anlattım. Bana Ankara'yla gel dedi. Bunların ipliğini pazara çıkarağım" açıklamasını yaptı.



​ÖDEMİS İLÇE BAŞKANI DA GÖREVİ BIRAKTI

Ödemiş CHP İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyelerinin listesinin Ankara'da değiştirildiği gerekçesiyle istifa etti. İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Kiremitçi, "Belediye meclis üyeleri listesi oluşturulurken gönderdiğimiz liste Ankara'da farklı çıktı. Genel merkez, örgütün ve benim yönetimimin dışında bir karar aldı. Parti içinden gelenler yazılmadı. Yönetim kurulum ve şahsımın onuru, gururu ile oynandı. Parti üyesi olarak kalmaya devam edeceğim ama tüm görevlerimi bırakıyorum" diye konuştu.

YENİ ASIR