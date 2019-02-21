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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 15:20

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. için taziye mesajı

Bir süredir ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gören ve bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden ünlü Türk tarihçi Prof. Dr. için Başkan Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın, tarihçi Prof. Dr. 'ın vefatı dolayısıyla yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

"Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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