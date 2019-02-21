Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizli mitinginde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün bir başka güzelsin Denizli. Bugün muhteşemsin Denizli. Şehitlerin, yiğitlerin diyarı Denizli. Seni en kalbi duygularımla sesleniyorum. Bizim için Denizli yardır, yarendir.

Çanakkale'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yaşayan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

DENİZLİ'YE ZİRVE YAKIŞIR

24 Haziran'da yüzde 48 ile şahsıma ikinci defa bu görevi verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 24 Haziran'da Denizli yüzde 50 oy oranı ile cumhur ittifakına oyunu verdi ve cumhur ittifakını denizli'de bir numara yaptı. Denizli'nin oy oranları ile AK Parti ile Cumhur İttifakı'na destek oranları ile tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Denizli'ye zirve yakışır…

CHP'NİN LOGOSU YOK, HDP'NİN DE YOK

Cumhur ittifakının karşısında zillet, illet ittifakı var. İçinde CHP, PKK terör örgütün siyasi temsilcisi olan HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var bir de Saadet var. Ankara'da zillet ittifakı adayının resimleri var ama altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin de yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar.

Zillet İttifakı'na 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır değil mi…