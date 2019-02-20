Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi. Genelgede, "Yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin belediyelere iletilmesini rica ederim" denildi.
- Güncel
- 20.02.2019
- Gazete
81 ildeki riskli alanlara genelge
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