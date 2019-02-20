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81 ildeki lara genelge

81 ildeki riskli alanlara genelge
Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi. Genelgede, "Yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin belediyelere iletilmesini rica ederim" denildi.

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