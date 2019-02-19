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: Kara liste sorunu giderilsin

TESK: Kara liste sorunu giderilsin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'kara liste' sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarın kredi kullanamadığını belirterek, "Sicil affı var fakat tam olarak uygulanmıyor. Etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı" ifadesini kullandı.

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