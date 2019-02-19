Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'kara liste' sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarın kredi kullanamadığını belirterek, "Sicil affı var fakat tam olarak uygulanmıyor. Etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 19.02.2019
- Gazete
TESK: Kara liste sorunu giderilsin
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