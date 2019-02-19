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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 10:42

'nın annesi : Cezaevindeki çocuklarımı tehdit ediyor

'ın sağ kolu olduğu iddia edilen 'nın annesi , Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmadı

Kamuoyunda yakından tanınan doktor 'nın annesi , çocukları ve torununun Silivri Cezaevinde ziyareti sonrası konuştu. Babuna, çocuklarının itirafçı olmamaları için tarafından tehdit edildiğini söyledi.

5 ÇOCUĞU 1 TORUNU CEZAEVİNDE
Adnan Oktar, iddiaya göre cezaevinde bile Babuna ailesini rahat bırakmıyor. Adnan Oktar Suç Örgütünde en büyük yarayı Babuna ailesi aldı. Semin Babuna'nın 5 çocuğu ve 1 torunu örgüt üyesi olmaktan cezaevine konuldu. Semin Babuna'ya göre Adnan Oktar, cezaevinde bile tutuklulara rahat vermiyor. Onlarla itirafçı pazarlığı yapıyor.

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