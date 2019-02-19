Kamuoyunda yakından tanınan doktor Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, çocukları ve torununun Silivri Cezaevinde ziyareti sonrası konuştu. Babuna, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.
5 ÇOCUĞU 1 TORUNU CEZAEVİNDE
Adnan Oktar, iddiaya göre cezaevinde bile Babuna ailesini rahat bırakmıyor. Adnan Oktar Suç Örgütünde en büyük yarayı Babuna ailesi aldı. Semin Babuna'nın 5 çocuğu ve 1 torunu örgüt üyesi olmaktan cezaevine konuldu. Semin Babuna'ya göre Adnan Oktar, cezaevinde bile tutuklulara rahat vermiyor. Onlarla itirafçı pazarlığı yapıyor.
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