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: büyük güç

Türkiye büyük güç
Venezuela Devlet Başkanı , muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesiyle başlayan siyasi krize ilişkin verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği'nin () Guaido'yu tanımakla 'çok büyük bir hataya düştüğünü' belirten Maduro, "Amerika Birleşik Devletleri dünyada tek bir hedefe odaklanıyor; 'yı yok etmek, Venezuela'yı sömürmek, devrimi yok etmek. Başaramadı ve başaramayacak. Bu artık küresel bir savaşa dönüştü. İnsanlığın geleceğini , Rusya, ve gibi ülkeler belirleyecek" dedi.

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