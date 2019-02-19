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  • 19.02.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 10:47

Başkan Erdoğan'ın "yeni askerlik sistemi" müjdesi gençleri sevindirdi

Erdoğan’ın açıkladığı yeni askerlik düzenlemesi en çok gençleri sevindirdi. Zengin ile fakir arasındaki uçurumun aradan kalkacağını belirten vatandaşlar, “Askerlik kısalıyor. Hem harçlık verilecek hem de gönüllü kalmak isteyen maaş alacak. Bu en güzel müjde” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeni askerlik sistemini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte fakir zengin arasındaki uçurum da aradan kalkacak. Askerlik çağındaki gençler "Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları bizi rahatlattı. Artık durumu olmayan gençler de hem bedelli hem de paralı askerlik yapabilecek. Bu açıklama binlerce gence iş kapısı da demek" diye konuştu.

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İSTANBUL:
Berkay Yıldız (23): Okulu biten veya bitiremeyenler için askerlik bir engel teşkil ediyordu.
Hem profesyonel askerlik yapılacak, hem de gençler istediği askerliği yapacak.
Olcay Kara (19): Gençlerin önünü açacak.
İşe girecek olanlar veya evlenecek olanlar için askerlik hep bir soru işareti oluyordu.
Murat Gündoğdu (19): Yeni sistem içimizi rahatlattı. Ne zaman bedelli çıkar diye düşünmeyeceğim.
Artık önümü daha rahat görebiliyorum.

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