Başkan Erdoğan'ın "yeni askerlik sistemi" müjdesi gençleri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeni askerlik sistemini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte fakir zengin arasındaki uçurum da aradan kalkacak. Askerlik çağındaki gençler "Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları bizi rahatlattı. Artık durumu olmayan gençler de hem bedelli hem de paralı askerlik yapabilecek. Bu açıklama binlerce gence iş kapısı da demek" diye konuştu.Okulu biten veya bitiremeyenleriçin askerlik bir engel teşkil ediyordu.Hem profesyonel askerlik yapılacak, hem de gençler istediği askerliği yapacak.Gençlerin önünü açacak.İşe girecek olanlar veya evlenecek olanlar için askerlik hep bir soru işareti oluyordu.Yeni sistem içimizi rahatlattı. Ne zaman bedelli çıkar diye düşünmeyeceğim.Artık önümü daha rahat görebiliyorum.