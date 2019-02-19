Başkan Erdoğan'ın "yeni askerlik sistemi" müjdesi gençleri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeni askerlik sistemini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte fakir zengin arasındaki uçurum da aradan kalkacak. Askerlik çağındaki gençler "Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları bizi rahatlattı. Artık durumu olmayan gençler de hem bedelli hem de paralı askerlik yapabilecek. Bu açıklama binlerce gence iş kapısı da demek" diye konuştu.
BEKLENTİMİZ KARŞILANDI
İSTANBUL:
Berkay Yıldız (23): Okulu biten veya bitiremeyenler için askerlik bir engel teşkil ediyordu.
Hem profesyonel askerlik yapılacak, hem de gençler istediği askerliği yapacak.
Olcay Kara (19): Gençlerin önünü açacak.
İşe girecek olanlar veya evlenecek olanlar için askerlik hep bir soru işareti oluyordu.
Murat Gündoğdu (19): Yeni sistem içimizi rahatlattı. Ne zaman bedelli çıkar diye düşünmeyeceğim.
Artık önümü daha rahat görebiliyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.